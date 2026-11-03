Yo Soy Castings 2026: “Joaquín Sabina” maravilló con su talento y acento madrileño
Desde Trujillo, Hugo Espinoza interpretó a “Joaquín Sabina”. Antes de su casting, el participante demostró su excelente acento madrileño e impresionó al jurado con el resto de su presentación, una imitación que ha practicado por años. Así lo reconoció el jurado, que gritó de emoción, brindó con sus vasos y aplaudió su audición.
Con un acento español, Jely Reátegui quedó encantada y dio el primer “sí” de la mesa, sin duda alguna. Asimismo, Ricardo Morán también quedó maravillado con su actuación y dio el segundo “sí”.
Antes de que Carlos Alcántara dijera algo, Ricardo volvió a comentar: “Te recordaré que el señor Carlos Alcántara se presentó en Yo Soy en una final, imitando a Sabina”. Por ello, Carlos Alcántara se consideró un conocedor del artista y de la imitación, y le recomendó preparar una estrategia de las canciones que piensa mostrar.
¿Logrará “Joaquín Sabina” convencer también con su repertorio en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante desde Trujillo? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.
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¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!