Yo Soy Castings 2026: “Julieta Venegas” consiguió tres “sí” y un consejo de Cachín para tocar el acordeón

Sara Aranda vino a cantar como “Julieta Venegas”. Junto a su acordeón de piano, la participante buscó convencer al jurado con su parecido vocal y su actitud en el escenario. El jurado lo reconoció y compartió su devolución al finalizar su participación.

Jely Reátegui comentó: “Suavidad al timbre y calidez, eso es lo que falta trabajar para que esté más redondo. Voy a decir que sí”.

Igualmente, Ricardo Morán compartió su agrado con el casting: “Ten cuidado con la afinación con las notas en las que botas más voz, pierdes el control de la afinación. Pero te voy a decir que sí”.

Por último, Carlos Alcántara aconsejó a la participante que use la otra mano para el acordeón, ya que la forma en que toca el instrumento debe ser verosímil y debe usar los otros dedos para la imitación. A pesar de ello, también dio el tercer “sí”.

¿Logrará “Julieta Venegas” trabajar la suavidad de su timbre y su afinación en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá esta participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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