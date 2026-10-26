Yo Soy Castings 2026: “Lesly Águila” no pasó, pero el jurado la invitó a volver con otro personaje

Cielo García vino a imitar a “Lesly Águila”, vocalista del grupo “Corazón Serrano”, con la canción “Olvídalo Corazón”. En su presentación, mostró la experiencia que tiene sobre el escenario, ya que forma parte de una orquesta, y se esforzó por llegar al timbre de la artista. Al terminar, el jurado compartió su devolución.

Ricardo Morán dijo que le encantó escucharla, que tenga su agrupación y que el programa impulse más su proyecto. Sin embargo, como “Lesly Águila”, le dijo que “no”.

Lo mismo ocurrió con Jely Reátegui, quien comentó que no vio la interpretación de un personaje. Reconoció su talento en la música y le recomendó buscar otro personaje, porque tiene la capacidad para hacerlo.

¿Con qué nuevo personaje podría volver Cielo a Yo Soy? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!