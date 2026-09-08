Yo Soy Castings 2026: LMFAO llega a Yo Soy con el clásico Party Rock tras ocho meses de ensayo

El escenario de Yo Soy recibió la audición de Moisés, Majo, Pierina y Max Shafol, quienes se presentaron caracterizados como la agrupación de electro-pop LMFAO. El cuarteto llegó al set con una propuesta trabajada a lo largo de casi ocho meses de ensayos vocal y coreográfico, marcando además su debut oficial ante el público, pues el proyecto fue diseñado expresamente para participar en la competencia.
Durante la presentación, Moisés compartió las dificultades que atravesó para consolidar el grupo tras la baja de miembros iniciales. “Me habían cancelado otras personas y estuve haciendo un casting buscando la voz de los artistas, hasta que ellos aceptaron el proyecto desde cero”, detalló sobre el proceso de preparación, el cual incluyó acercamientos con el club de fans oficial para sumar respaldo al debut televisivo.
A pesar de contar con la experiencia previa de Max, quien llegó a las galas de Yo Soy como parte del tributo a 2 Unlimited, el jurado se mostró exigente. Ricardo Morán votó en contra e indicó que la agrupación requiere más horas de ensayo. Por su parte, Jely Reátegui coincidió en que falta trabajo de acoplamiento y confianza en escena, señalando que la presentación perdió energía, intención y presencia en el tramo final.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.