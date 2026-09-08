Arqueólogos decubren funeraria de nobleza Chimú intacta en Chan Chan: encontraron más de 38 cadáveres

Un equipo de investigadores del Ministerio de Cultura presentó un importante hallazgo en Chan Chan. Se trata de un espacio tipo plataforma donde se realizaban ritos funerarios para personas de alto estatus de la cultura Chimú. Las excavaciones encontraron los cuerpos de 38 individuos, acompañados de sus respectivos ajuares y bienes ceremoniales. Los restos permanecieron intactos y ocultos durante más de 6 siglos en el conjunto amurallado de Utzh An.

El descubrimiento se realizó en el marco de las labores de conservación e investigación del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (PECACH). Este importante avance aporta valiosos datos para comprender la estructura social, los rituales y la complejidad de la cultura Chimú.

Un entierro inusual

La estructura arquitectónica se compone de una cámara central y dos laterales. La cámara central, de 1.2 metros de ancho por 5 metros de fondo, cuenta con una escalinata de descenso de 2.5 metros y una hornacina. En ella se halló a un individuo rodeado de valiosas piezas de metal y concha.

Por su parte, las cámaras laterales poseen dimensiones de 1.5 metros de ancho por 8 metros de largo. Una de ellas albergaba armas y emblemas metálicos sin restos humanos, mientras que en la otra se documentaron 20 cuerpos, sumando 38 individuos en toda la plataforma.

Entre las osamentas destaca la de un personaje cuyo cuerpo fue colocado completamente extendido. Esta posición resulta sumamente atípica en el patrón funerario chimú, caracterizado por entierros en posición flexionada o sentada. Los arqueólogos evalúan si respondió a un ritual de sacrificio o a un estatus social diferenciado.

Tejidos de alto estatus y tecnología chimú conservada

Los bienes asociados confirman la elevada jerarquía de los personajes enterrados. Entre las ofrendas se identificaron orejeras, collares, tocados de metal, cajas de madera tallada y abundantes cuentas de cuarzo y concha marina. Varios de los cráneos y vasijas presentaban pigmento rojo, un elemento sagrado reservado para las élites andinas.

Dada la fragilidad del material por el paso del tiempo y la humedad, el equipo aplica fotogrametría de alta precisión. A través de cientos de fotografías, se generan modelos tridimensionales milimétricos del contexto antes de proceder al retiro manual de los objetos y osamentas.

Las autoridades del sector destacaron que este hallazgo inédito en el sector Gran Chimú permitirá estudiar un contexto de élite sin alteraciones por saqueos. Asimismo, se alista una publicación oficial para difundir los resultados científicos a la ciudadanía y a la comunidad académica internacional.

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