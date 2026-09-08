Yo Soy Castings 2026: ¡Viene a imitar a Billy Joel con tan solo 18 años!

El escenario de Yo Soy presenció el debut de Héctor Acosta, un joven músico de 18 años que llegó al programa para caracterizar al cantautor y pianista estadounidense Billy Joel. El participante acudió a las audiciones con su propio piano para acompañar su voz en vivo, marcando un estilo enfocado en la faceta instrumental del artista anglosajón.

Durante su presentación, Acosta compartió el vínculo afectivo que mantiene con la competencia desde su infancia. “No era parte de mis planes venir, pero veo Yo Soy desde que tengo 4 años”, reveló el participante, quien se desempeña además como compositor e intérprete de clásicos en inglés de las décadas de los 70 y 80.

El imitador detalló que la decisión de presentarse surgió tras el respaldo continuo que recibió en su entorno académico y musical. Según indicó, sus profesores de canto, sus compañeros de la universidad y colegas del circuito de cantantes le brindaron feedback constante sobre su tono vocal al escucharlo ensayar las canciones de Billy Joel, motivándolo a postular a la competencia.

Ricardo reconoció el talento de Héctor, pero lo invitó a seguir mejorando con su imitación. Por el contrario, Jely y Cachín le dieron una oportunidad para perfeccionar su personaje.

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