Yo Soy Castings 2026: Marco Valera debuta en televisión con su imitación de Iván Cruz

Marco Valera llegó desde Huancayo para vivir su primera experiencia en una audición de televisión al imitar a la leyenda del bolero Iván Cruz.

Jely Reátegui resaltó la similitud en la energía del participante y le dio su voto de confianza. Por su parte, Ricardo Morán se mostró en contra al señalar que el timbre no se parecía y que existían marcados problemas de dicción.

La decisión final quedó en manos de Cachín, quien argumentó: “Coincido que al timbre le falta un poco más para parecerse, pero eso lo puedes mejorar”. Gracias a este último voto positivo, el bolerista de Huancayo aseguró su permanencia en el programa.

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