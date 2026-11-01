Yo Soy Castings 2026: Marvin Kallet regresa en su quinta audición como Chris Martin

La perseverancia dio frutos en Yo Soy con el retorno de Marvin Kallet, quien se presentó por quinta vez en el casting para tributar a Chris Martin, líder de Coldplay.

Marvin impresionó al jurado tocando los acordes en el piano y luciendo el cabello teñido para aproximarse a la imagen del artista. Amy Gutiérrez destacó su preparación: “Sabes tocar las notas, acordes en el piano, se nota que sabes de música. Escucho la voz lo más parecida y hasta te has pintado el cabello”.

Por su parte, Cachín aplaudió su evolución: “Estoy contento de verte nuevamente y has chambeado, estás completo”. Aunque el jurado le sugirió ajustar pequeños detalles en la precisión del timbre, los tres evaluadores le dieron el “sí” para clasificar a la siguiente ronda.

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