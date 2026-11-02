Yo Soy Castings 2026: “Me animaron mis hijas”: el motivo de “Johnny Orosco” para volver a cantar
Richy Abarca vino a cantar como “Johnny Orosco”. Antes de la presentación, el participante se abrió con el jurado al contar cómo se animó a venir al casting: “El año pasado, estuve enfermo del páncreas en UCI (…) Pensé en dejar de cantar, porque yo canto empíricamente para un grupo. Pero ahora me animaron mis hijas”. Conociendo su motivación, dio inicio a su audición y buscó convencer al jurado con su talento y su carisma, trabajados en su experiencia con el canto.
Al terminar, Jely Reátegui comentó: “A mí me parece que tienes un ángel y un carisma muy bonitos en el escenario. Además, tienes un swingsazo. Lo comentamos con Cachín, porque bailas súper bien. Me parece que no es la imitación, pero me ha gustado mucho escucharte y te deseo muchos conciertos con tu banda”.
En la misma línea, Ricardo Morán resaltó que cantó bien, pero que la imitación no está trabajada. Terminó agradeciendo su participación en el programa.
¿Volveremos a ver a Richy en Yo Soy con una imitación más trabajada? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición del programa para descubrirlo.
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