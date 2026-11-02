Yo Soy Castings 2026: “Mon Laferte” interpretó con tanto sentimiento que le pidieron bajar la intensidad

Claudia Huamán interpretó a “Mon Laferte” con la canción “Tormento”. En su presentación, la participante demostró una extraordinaria destreza para el canto, como caracteriza a la artista que vino a imitar, y el jurado estuvo atento a todos los detalles para tomar la decisión correcta.

Ricardo Morán comentó: “Creo que a nivel de interpretación, está un poquito exageradita. Creo que se le puede bajar un diez por ciento a la intensidad y se va a volver más natural y menos forzado. Yo te voy a decir que sí para la siguiente ronda”.

Carlos Alcántara, emocionado, la felicitó por su talento y le pidió hacer caso a Ricardo. Así dio el segundo “sí”.

Aunque la participante ya tenía el pase a la siguiente instancia, Jely Reátegui marcó una diferencia en su actuación: “La intensidad de Mon Laferte a la hora de cantar tiene que partir de algo interior, para que el cuerpo lo evidencie de forma natural. No actuar la emoción, sino realmente sentirla para que eso se transmita”.

Ricardo Morán recalcó lo dicho por Jely, ya que es un detalle de la interpretación que debe tomar muy en cuenta para mejorar la imitación.

¿Logrará “Mon Laferte” bajar la intensidad y sentir la emoción en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá esta participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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