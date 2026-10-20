Yo Soy Castings 2026: “Natusha” cantó “El meneito” a pedido del jurado y Franco Cabrera puso el baile

Hellen Revilla vino a imitar a “Natusha” con la canción “Tú la tienes que pagar”. Sin embargo, Ricardo Morán tuvo una petición especial para la participante: que cantara “El meneito”.

Cuando volvió a presentarse, el conductor Franco Cabrera, acompañado de personal de producción, se convirtió en su elenco de baile y realizó la icónica coreografía.

Al terminar su divertida audición, el jurado consideró que debe esforzarse mucho en la condición física para sostener una actuación de baile y canto, ya que la artista original destaca por ello. No obstante, de forma dividida, le dio una oportunidad para avanzar a la siguiente etapa de la competencia.

¿Logrará “Natusha” convencer al jurado en la siguiente etapa? ¿Podrá sostener el baile y el canto a la vez? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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