Yo Soy Castings 2026: Nicolás Lovera vuelve con su imitación de Randy

Nicolás Lovera pisó el escenario para homenajear a Randy, del dúo Jowell & Randy, demostrando la experiencia adquirida al continuar con tributos urbanos junto al imitador de Rauw Alejandro.

Durante la audición, Ricardo Morán observó que si bien la parte rapeada estuvo muy sólida, la sección melódica cayó por momentos; aun así, le otorgó su voto a favor. Lita Pezo también respaldó su clasificación: “Se nota el trabajo, tienes la actitud reggaetonera, aunque en la parte melódica nos falta la afinación”.

Con la aprobación final de Cachín, Nicolás consiguió el pase unánime a la siguiente etapa de la competencia.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!