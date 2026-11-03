Yo Soy Castings 2026: “Pablito Ruiz” hizo un buen cover, pero no la imitación que busca el jurado

Luis Alberto Huertas vino a imitar a “Pablito Ruiz”. En la dinámica de preguntas con el jurado, el participante se mostró entre tímido y curioso, sobre todo con Jely Reátegui, a quien le dijo: “Eres bien bromista y eso me encanta”. Aquel comentario puso nerviosa a Jely y dejó un divertido momento antes de la presentación.

Al terminar su casting, el jurado compartió su devolución sobre la calidad de la imitación.

Ricardo Morán comentó: “Siempre hemos querido tener un Pablito Ruiz y lo seguiremos queriendo, porque esta no es la imitación que estamos buscando. Es un buen cover, tú no cantas mal, pero no es la imitación de Pablito Ruiz. Voy a decir que no”.

Por otro lado, Jely Reátegui resaltó algo que le gustó de su audición: reflejar el canto desde el corazón. Sin embargo, siguen faltando el timbre, la interpretación y la técnica vocal. Por ello, dio el segundo “no”, que lo alejó del pase a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Volveremos a ver a Luis Alberto con otro personaje? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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