Yo Soy Castings 2026: ¡“Pantera” hizo que el jurado arme un pogo en pleno casting!

Diego, Renato, James y Fabrizzio interpretaron a la banda “Pantera”. Al ser un grupo numeroso, llamaron la atención del jurado. Cuando inició su casting, los imitadores contagiaron su energía al jurado y a los conductores, y se armó un “pogo” por la vibrante actuación que regalaron en el programa.

Al terminar, Ricardo Morán señaló lo inusual que es dejar cantar el tema completo, algo que ellos lograron. Lo único que observó fue que la voz puede ser un poco más “delgada” en las notas altas; por lo demás, quedó encantado con la imitación.

Jely Reátegui confirmó lo dicho por Ricardo y lo consideró un detalle. Además, pidió poner mayor atención en la interpretación y en la forma de comunicarse con el público. Reconoció que disfrutó del espectáculo y, junto con Carlos Alcántara, el jurado dio un “sí” unánime que les dio el pase a la siguiente ronda de Yo Soy.

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