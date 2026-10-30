Yo Soy Castings 2026: “Paulo Londra” sorprendió a Ricardo: “No esperaba que sonara tan bien”

Fernando López vino a imitar a “Paulo Londra” con la canción “Adán y Eva”. El participante demostró que su timbre guarda un gran parecido con el del cantante argentino, tanto así que el jurado permitió que terminara toda la canción. Además, le compartieron muchos de los aciertos de su casting.

Ricardo Morán dijo: “Estoy sorprendido. Honestamente, no esperaba que sonara tan bien como está sonando”. Igualmente, le pidió cuidar el acento selvático que a veces sale a relucir, pero lo felicitó y le dejó en claro que tiene talento para ello. Así dio el primer “sí”.

Lita Pezo le observó la actitud en el escenario y dio el segundo “sí”.

Finalmente, le dieron la bienvenida a la siguiente ronda de Yo Soy y Ricardo le contó su emoción de que su paisano pase a la competencia.

¿Logrará “Paulo Londra” mantener este nivel en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!