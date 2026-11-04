Yo Soy Castings 2026: “Pocho Pietro” avanzó de ronda, pero debe mejorar la elección de las canciones

Pedro Caycho vino a imitar a “Pocho Pietro”, vocalista de la banda de rock-pop “Río”. Con su pandereta, el participante intentó convencer al jurado con su primera canción, que fue criticada por Ricardo Morán, quien dijo que ese tema no lo ayudaba a lucir su timbre, ya que lo escuchó menos parecido que en su última presentación.

Tras terminar su segunda canción, Ricardo comentó: “Esto está mejor. Empiezo a notar similitudes en el timbre”. Al notar esa mejora en su imitación, le pidió escoger mejor las canciones y dio el primer “sí” de la mesa.

Carlos Alcántara quiso expresar su decisión antes que Jely y dio el segundo “sí” del jurado. Jely Reátegui, que no sabía lo que había pasado, le dio la bienvenida al participante a la siguiente ronda de Yo Soy.

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