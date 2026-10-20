Yo Soy Castings 2026: “PSY” hizo bailar y reír al jurado con “Gangnam Style”

Luis Baldeón imitó a “PSY” con el hit más viral del artista, “Gangnam Style”. Con toda la energía posible, hizo bailar a Jely Reátegui y al conductor Franco Cabrera, y ofreció una presentación divertida. Tuvo una mala entrada al clímax de la canción, lo que hizo estallar de risa a Ricardo Morán, pero siguió derrochando simpatía con su personaje.

El jurado reconoció esa enorme virtud, aunque le pidió contener y saber administrar su energía en el escenario, ya que no solo la muestra en su interpretación, sino también en la vida real, al contestar las preguntas del jurado. Incluso Carlos Alcántara le hizo una pregunta de sí o no y ni así pudo contener su particular actitud.

Finalmente, de forma dividida, logró pasar a la siguiente etapa de la competencia.

¿Logrará “PSY” administrar su energía en la siguiente etapa? ¿Cuánta diversión traerá al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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