Yo Soy Castings 2026: Ricardo a “Bryan Arámbulo”: “La distancia entre tú y Bryan es de dos continentes”
Victor Chiana vino a imitar a “Bryan Arámbulo” con la canción “Te Juro que te Amo”. En la dinámica de preguntas con el jurado, el participante contó su labor como instructor de disciplina y se mostró un poco nervioso, ya que era su primer casting en el programa y compartió su primera impresión sobre el set y su experiencia: “Es más de lo que yo pedía (…) pero a veces los nervios traicionan”. Al parecer, eso fue una causa para que no tenga una audición aceptable en competencia.
Ricardo no se contuvo y dijo: “Esta canción me ha hecho recordar lo difícil que es y lo bien que canta Bryan. La distancia que hay entre tú y Bryan es de dos continentes”, refiriéndose a lo desafinado de su interpretación y terminando por dar el primer “no”.
De la misma forma, Amy Gutiérrez dio una respuesta negativa sobre su actuación, ya que conoce al artista, entiende el temperamento de sus interpretaciones y al principio vio algo de ello, pero luego se fue desapareciendo. Así fue que le deseó lo mejor en su trabajo como instructor de disciplina escolar.
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