Yo Soy Castings 2026: Ricardo a “Pedro Suárez-Vértiz”: “El jurado está saturado, pero esta imitación es inevitable”
Giorgio Villanova interpretó a “Pedro Suárez-Vértiz” con la canción “Me resfrié en Brasil”. El participante estuvo nervioso al empezar y no supo si le traerían el parante para el micrófono. El jurado lo tomó con gracia y le explicó que ese parante se trae después de que el participante diga a quién viene a imitar. Una vez hecha su presentación, se notó una frescura en su imitación, a pesar de ser un personaje muy visto en el programa.
Ricardo Morán confirmó: “Muchos jóvenes cantantes han venido a hacer lo que tú estás haciendo ahorita (…) Hasta el punto que el jurado está saturado (…) Pero lamentablemente, hay algunas imitaciones que son inevitables. Esta es una de ellas, te voy a decir que sí”.
Con el mismo ánimo, Jely Reátegui también dijo “sí”, y reconoció su interpretación vivaz, que transmite una buena energía al público.
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