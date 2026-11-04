Yo Soy Castings 2026: Ricardo le dijo a “Ariana Grande” que no estuvo a la altura de la artista

Antonella Luyo vino a cantar como “Ariana Grande”. En la presentación, el jurado no se mostró conforme con la actuación de la participante ni con su técnica vocal, por lo que, al terminar su audición, fue directo y duro con los comentarios sobre sus oportunidades de mejora.

Ricardo Morán dijo: “Voy a ser bien sincero contigo. No es que te falten condiciones, te falta entrenamiento profesional (…) Hay que aprender fonéticamente la letra porque por varios momentos he escuchado coreano y vocalmente no estamos a la altura de la cantante que estás imitando (…) Eso solo va a mejorar si tomas clases que no sean fugaces”.

En la misma línea, Jely Reátegui recalcó que es importante cuidar los detalles de la imitación y la invitó a seguir trabajando a profundidad con el personaje. Así dio el segundo “no” de la mesa.

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