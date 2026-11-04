Yo Soy Castings 2026: Ricardo le recomendó “profesor de danza urgentemente” a “Selena Quintanilla”

Estefany Rivas interpretó a “Selena Quintanilla”. La participante regresó a la competencia para dar un casting a la altura de lo que esperaba el jurado y, al terminar, recibió la devolución de su presentación, que tuvo tanto puntos positivos como oportunidades de mejora.

Ricardo Morán comentó: “La voz no está mal, pero si tenías una intriga acerca de por qué hacia el final de la temporada pasada no te invitamos a continuar. Tiene que ver con estas cosas, que siento que tienes que solucionar. Profesor de danza urgentemente. Yo voy a decir que no”.

Jely Reátegui coincidió en la necesidad de mejorar la postura en el escenario, además de las vueltas y otros aspectos físicos que podrían enriquecer su imitación. A pesar de ello, entendió que, con esto bien estudiado y trabajado, podría llegar bien a una segunda ronda, y dio el primer “sí” de la mesa.

Finalmente, Carlos Alcántara mostró su deseo de verla nuevamente en el escenario en la siguiente instancia y dio el segundo “sí” del jurado. Así, Ricardo Morán le dio la bienvenida a la competencia de Yo Soy.

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