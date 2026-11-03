Yo Soy Castings 2026: Ricardo Morán a “Milo J”: “La diferencia es que Milo J canta y tú no”
Jonathan Carbajal interpretó a “Milo J” con la canción “Niño”. En su presentación, la conductora Alicia Mercado fue quien más disfrutó de la canción, viviendo cada parte de la letra. Sin embargo, el jurado no quedó conforme con el nivel y la técnica del participante.
Como es costumbre, Ricardo Morán fue directo y frío: “La diferencia es que Milo J canta y tú no. Eso es algo que te recomendaría que aprendieras para poder hacer esta imitación, porque sería fundamental. Yo digo que no”.
Jely Reátegui, por su parte, le pidió que regrese con más preparación y dedicación, ya que es un artista que le gustaría tener en competencia. Así dio el segundo “no” del jurado y el participante no avanzó a la siguiente instancia del programa.
¿Volveremos a ver a Jonathan con más preparación? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!