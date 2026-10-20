Yo Soy Castings 2026: Ricardo Morán detuvo a “Britney Spears” porque pensó que su voz era grabada

“Hannie” interpretó a “Britney Spears” con el tema “I’m a Slave 4 U”. Al entrar al set, Jely Reátegui se asombró al instante al reconocer el vestuario de la artista y, cuando confirmó que se trataba de la popstar estadounidense, gritó de emoción.

La verdadera sorpresa llegó durante los primeros segundos del casting. Ricardo Morán pidió parar para preguntar: “Cuando Britney canta I’m a Slave 4 U, esta parte de la introducción generalmente está pregrabada en la pista. ¿Esa voz que hemos escuchado estaba en la pista o lo has hecho tú?”. La participante respondió que había sido ella, lo que dejó anonadado al jurado, que le pidió volver a comenzar su interpretación.

Tras este nuevo comienzo, dio toda la actitud no solo en el canto, sino también en el baile. Al terminar su presentación, el jurado le dio el “sí” de forma unánime y le aconsejó trabajar mucho en la condición física adecuada para cantar y bailar al mismo tiempo. Por lo demás, quedó encantado con su performance y le dio la bienvenida a la siguiente etapa de Yo Soy.

¿Logrará “Britney Spears” mantener este nivel en las siguientes etapas? ¿Cómo responderá al reto de cantar y bailar a la vez? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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