Yo Soy castings 2026: Ricardo Morán nombra “Bartolito” a imitador de Rubén Albarrán

Desde Huancayo, Brian Flores se presentó al casting para imitar a Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba. El participante, quien lleva cuatro años tomando clases de canto, llamó la atención desde el primer segundo por la cresta en su sombrero, detalle por el cual Ricardo Morán lo bautizó cariñosamente como “Bartolito”.

Al momento de cantar, el concursante contagió al jurado con la potencia del tema, aunque dejó al descubierto algunos detalles por pulir. Jely Reátegui evaluó su desempeño: “El timbre y la energía están muy cercanos pero falta dar más. Hay agudos a los que no llegas y tuviste problemas con el manejo del micrófono”.

Pese a los ajustes técnicos señalados, Brian logró avanzar a la siguiente ronda del casting.

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