Yo Soy Castings 2026: ¡”Robbie Williams” fue de menos a más con su audición y le pidieron ser más divo!

Fernando Cordero interpretó a “Robbie Williams” con la canción “Feel”. En la dinámica de preguntas previas a la presentación, el participante contó cómo Ricardo Morán lo inspiró a hacer un programa de canto-terapia y lo útil que resultó para muchas personas a las que logró ayudar. Tras su inspirador relato, le dieron pie a iniciar su actuación y Ricardo entendió su casting como un proceso mental que lo llevó a ir mejorando conforme pasaba el tema.

Así lo señaló: “Acabo de ver una especie de acto de autoconvencimiento (…) Yo siento que poco a poco has estado diciendo que hay que meterle con todo (…) pero al principio lo hacías con mucho roche (…) y en el break musical, y te pusiste a bailar y súbitamente dijiste ya que %$#@! y te metiste con todo, curiosamente se volvió natural”. Además, le hizo recordar una apreciación que tiene sobre el cantante original, siendo fan de Robbie: “Yo sé que Robbie Williams es 10% voz y 90% actitud (…) Y tú personalmente no tienes energía de divo, pero puedes adquirirla, al final la estabas adquiriendo (…) Quiero que seas insoportable en el escenario”. A pesar de todas las críticas, todo el jurado estuvo de acuerdo de forma unánime en que debía avanzar a la siguiente ronda de los castings, confiando en que mejorará esa parte actitudinal.

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