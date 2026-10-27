Yo Soy Castings 2026: ¡”The Beatles” avanzaron de ronda, pero el jurado detectó una desafinación!

Sandro Campos, Sandro Berrocal, Roberto Berrocal y Max Zapata vinieron a imitar a la legendaria banda de rock británica, “The Beatles”. Con algunos miembros experimentados por sus participaciones en temporadas pasadas, el grupo de imitadores buscó convencer al jurado de pasar de ronda con esta retadora actuación en la que la coordinación y armonía de voces era clave y el jurado notó ciertos aspectos que señaló al terminar el casting.

Ricardo empezó comentando que uno de los miembros del grupo, estaba cantando totalmente desafinado, sobretodo en la primera estrofa y coro. Además, les recordó que no suelen permitir que un imitador regrese con su mismo personaje; sin embargo, el imitador de “Jungkook” si pudo regresar pero junto a todo el grupo que imitó a “BTS”, lo que este tipo de casos pueden llegar a ser permitidos. Así que tuvo dudas de tomar una decisión y Cachín tomó la batuta para expresar su agrado con la actuación que regalaron, por lo que dio el primer “sí” de la mesa.

Jely coincidió con Morán sobre la falta de armonía y matices de las diferentes voces e interpretaciones de cada miembro, ya que sintió que todos hicieron lo mismo. A pesar de ello, pensó que será un buen ejercicio a trabajar para ellos y confío diciendo que “sí”, con el que pasaron a la siguiente ronda. Cabe resaltar que Ricardo señaló que será difícil encontrar ese nivel de matiz ya que cada miembro original es muy diferente uno del otro.

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