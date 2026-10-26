Yo Soy Castings 2026: Un ex “luminito” de la producción vino a imitar a “Salim Vera” de “Líbido”

Brayam Del Rosario vino a imitar a “Salim Vera”, vocalista de la banda “Líbido”, con el tema “Como un perro”. Antes de la presentación, cantó un tema compuesto para el programa. Además, compartió un dato que sorprendió al jurado y a la gente del set: fue “luminito” en “Rayo La Botella”.

Sus amigos presentes subieron al escenario a saludarlo, pero Franco Cabrera los hizo quedarse para cumplir el rol de los músicos de la banda de “Líbido”, lo que dejó un momento divertido en el casting.

Jely Reátegui agradeció que haya venido porque la pasó bien, pero le señaló que no tiene técnica vocal ni actoral.

Ricardo Morán coincidió en que vivieron un rato divertido en el casting y le dio el segundo “no”.

Carlos Alcántara igualmente agradeció su presentación.

¿Volveremos a ver a Brayam con una nueva propuesta? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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