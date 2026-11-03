Yo Soy Castings 2026: Volvió diez años después y con la misma artista, “Whitney Houston”
Romina Flores vino a cantar como “Whitney Houston” con el tema “I Wanna Dance With Somebody”. Antes de que cantara, Ricardo Morán le preguntó si no era la primera vez que estaba en el programa. La participante contestó que sí había venido antes y con la misma artista. El detalle interesante es que desde su último casting han pasado diez años, lo que asombró al jurado. Con mucha expectativa, le dieron pie para iniciar su audición.
Tras su buena presentación, Amy Gutiérrez tuvo algunas dudas al inicio de su veredicto. Ricardo Morán, por su parte, comentó: “Si has cantado frente a un montón de gente, imagino que debes tener esa personalidad más grande oculta ahí adentro y puedes sacarla. Así que, a cargo de que precises la imitación y hagas crecer el personaje, voy a decir que sí”.
Luego del comentario, Amy se animó a dar el segundo “sí” y reconoció su enorme talento.
¿Logrará “Whitney Houston” precisar su imitación y hacer crecer el personaje en la siguiente etapa? ¿Qué más traerá esta participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.
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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
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