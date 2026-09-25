Yo Soy Conciertos 2026: “Adrián Barilari” ofreció una magnífica presentación con “Talismán”

“Mr. Nick” volvió a encarnar a “Adrián Barilari” interpretando el tema “Talismán”. Con la intensidad vocal y la gran técnica que lo caracterizan, tuvo una magnífica presentación en una noche importante para la competencia, buscando permanecer en “Yo Soy”. El jurado compartió las observaciones que apuntaron sobre su participación.

Carlos Alcántara calificó su performance como “fantástico” y comentó que eso es lo bueno de la sentencia: impulsa lo mejor de cada participante, permitiéndole disfrutar y compartir más la experiencia con el público.

Aldo Miyashiro observó una serie de movimientos que percibió algo mecanizados, como pisar frente a cada parlante en el escenario, por lo que le sugirió trabajar en que esos pasos y decisiones se sientan más naturales y convencidos.

Finalmente, Ricardo Morán consideró que tuvo gestos muy orgánicos y similares a los de Adrián Barilari, aunque coincidió con Aldo en que, en otros momentos, sí se percibió cierta mecanización en sus movimientos. Por el aspecto vocal, no tuvo mayor crítica y comentó que es su mejor canción como el artista.

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