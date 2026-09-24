Yo Soy Conciertos 2026: “Álex Lora” contagia pura actitud rockera con “Triste canción”

José Ramos saltó al escenario caracterizado como “Álex Lora” para hacer retumbar el espacio con el clásico tema “Triste canción”.

Maricarmen Marín aplaudió la entrega demostrada en escena: “Actitud, personalidad y toda la energía que entregaste en las frases habladas. Muy buen trabajo. Siempre pedimos que sean extrovertidos con los personajes de rock”.

Del mismo modo, Carlos Alcántara ‘Cachín’ destacó la precisión de su ubicación: “Nos has dado entretenimiento, está súper bien lograda tu performance”.

En tanto, Ricardo Morán le dio algunas recomendaciones para perfeccionar el personaje: “Una buena presentación. Hoy en el performance has matizado y eso está bueno; tienes que ser aún más libre, trata de probar cosas nuevas. Todavía nos debes en la parte vocal al matizar”.

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