Yo Soy Conciertos 2026: “Vicente Fernández” impone su voz ranchera con “Volver, volver”

El género ranchero resonó con fuerza a través de Gian Marco Díaz, quien personifica a “Vicente Fernández”. El participante saltó al escenario para interpretar el inolvidable clásico “Volver, volver”.

Las devoluciones técnicas se concentraron en analizar la calidad y potencia de su voz. Carlos Alcántara ‘Cachín’ felicitó al concursante de manera directa: “Bien cantado, bien matizado. Linda presentación”.

De igual manera, Maricarmen Marín destacó la naturalidad de la interpretación del imitador: “Tienes la voz, el parecido físico, la seguridad en el escenario… tienes todos los ingredientes. Solo te pediría mayor cuerpo en los graves”.

Para cerrar, Ricardo Morán notó un progreso positivo en su rango: “Has incorporado peso en los agudos, eso ha ayudado un montón. Quiero escuchar más la voz hablada”.

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