Yo Soy Conciertos 2026: “Bob Dylan” sorprende con su interpretación de “The Times They Are A-Changin’”

Una atmósfera nostálgica se apoderó del set tras la presentación de Joaquim de la Monclova como “Bob Dylan”. Con guitarra en mano y una armónica, el participante interpretó el legendario tema “The Times They Are A-Changin’”.

‘Cachín’ afirmó que el participante logró transportarlo de inmediato: “En todo momento veo a Bob Dylan, cantando en el metro en Nueva York con mucha gente escuchándolo”.

Maricarmen Marín elogió su performance: “Bob Dylan tiene mucha presencia en el escenario, esa actitud desde la quietud. Te felicito, me he confundido, muy bien”.

Por su parte, Ricardo Morán precisó dónde está el punto clave a perfeccionar: “En tu caso menos es más. El timbre vocal está muy cerca. Donde hay oportunidad de mejora es cuando estás tocando en vivo”.

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