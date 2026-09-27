Yo Soy Conciertos 2026: “Alex Lora” encendió el escenario con “Todo me sale mal”

El rock and roll hizo vibrar a todos con la imponente presencia de “Alex Lora”, quien hizo cantar a todo el plató al ritmo de su famoso tema “Todo me sale mal”.

Tras la presentación, Carlos Alcántara aplaudió el carisma derrochado: “Enciendes la televisión con tu presentación, eres un capo. Me encantó tu presentación”.

De igual manera, Manuel Gold confesó la nostalgia que le provocó el show: “A mí me has transportado al 98 cuando salió esta canción y cuando la escuché por primera vez, a ese Manuel Gold de 12 años escuchando a Alex Lora por primera vez por TV”.

En tanto, Ricardo Morán reconoció el gran trabajo conceptual realizado: “Toda esta intro que hiciste ha sido muy Alex Lora”.

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