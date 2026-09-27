Yo Soy Conciertos 2026: Imitadores de Jesse & Joy cautivaron con su versión de “Ecos de amor”
El romanticismo tuvo su punto más alto con la presentación de “Jesse & Joy”, quienes conquistaron al público al cantar a dúo la hermosa balada “Ecos de amor”.
El número logró ablandar hasta al juez más exigente, pues Manuel Gold confesó: “Este no es de mis géneros favoritos, sin embargo, lo que han hecho en el escenario me ha conmovido, han movido este corazón metalero”.
Asimismo, Ricardo Morán colocó al dúo entre las mejores actuaciones de la temporada: “Están en un nivel de semana final. Me ha dado mucho gusto, creo que solo unas notas imprecisas al inicio, pero ha sido muy conmovedor”.
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