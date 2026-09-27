Yo Soy Conciertos 2026: “Manuel Medrano” enamoró a todos con “Bajo el agua”

La gala cerró filas con el toque íntimo de “Manuel Medrano”, quien se presentó con guitarra en mano para cantar el éxito “Bajo el agua”.

El jurado ofreció observaciones precisas para guiar su evolución. Manuel Gold comentó sobre la coloración del timbre: “Me ha gustado todo lo que has transmitido, no he escuchado exactamente la voz de Manuel Medrano, me parece que es más grave. Si bien tu voz es muy bonita, no he escuchado el timbre exacto. Falta un poquito para escuchar la voz de Manuel Medrano”.

No obstante, Carlos Alcántara destacó su dominio en el escenario: “Gran presentación, captaste toda mi atención y la del público, y eso dice que estás metido en el artista que representas; buen trabajo con la guitarra”.

Por último, Ricardo Morán alentó la mejoría lograda: “El timbre está mejor, has bajado la nasalidad, me da buenas pistas de que vas a ir mejor”.

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