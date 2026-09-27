Yo Soy conciertos 2026: Conoce a los tres sentenciados de hoy sábado 26 de setiembre

La tensión se apoderó del escenario en el tramo final de la gala. Los imitadores de “Vicente Fernández”, “Manuel Medrano” y el “Zambo Cavero” fueron los sentenciados de la noche y tendrán que prepararse para el próximo concierto.

Durante las evaluaciones de la noche, el jurado reconoció las virtudes de cada participante pero no pasó por alto detalles técnicos clave. En el caso del “Zambo Cavero”, las observaciones se enfocaron en el manejo de la respiración durante la interpretación de “Acurrucú”.

Por el lado de “Vicente Fernández”, aunque se valoró la elegancia y el aplomo al cantar “Me voy a quitar de en medio”, se le pidió mayor precisión en los tonos graves.

Finalmente, “Manuel Medrano” destacó por su dominio de la guitarra con “Bajo el agua”, pero los jueces le solicitaron ajustar la gravedad del timbre vocal.

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