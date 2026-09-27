Yo Soy Conciertos 2026: Imitadora de Isabel Pantoja conmovió a todos al cantar “Así fue”

La copla española y la balada tuvieron un momento cumbre gracias a “Isabel Pantoja”, quien subió al escenario para entregar una vibrante versión del clásico “Así fue”

En la ronda de devoluciones, Carlos Alcántara destacó su constancia: “Todo el tiempo estás sumando. Cada presentación se te pide algo y lo haces; solo te voy a decir que mientras más interpretes, nos vas a tener a todos comprados”.

Por su parte, Manuel Gold reflejó el impacto emocional que le provocó el tema: “Se me ha escarapelado el cuerpo. Creo que puedes ganar más emotividad, se nota que la tienes estudiadísima, eso se tiene que ver más orgánico”.

Para finalizar, Ricardo Morán elogió el camino recorrido: “Estoy muy conmovido. Solo gana más naturalidad. Sigue oscureciendo el timbre, vas por el camino correcto”.

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