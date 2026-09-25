Yo Soy Conciertos 2026: “Bob Dylan” convenció al jurado con “Mr. Tambourine Man”

Joaquim De La Monclova interpretó a “Bob Dylan” con el tema “Mr. Tambourine Man”. Como tiene acostumbrado al público, se presentó junto a su guitarra y su armónica, pero esta vez con mayor enfoque en la voz y la actuación, demostrando una gran mejoría en su imitación, algo que el jurado supo reconocer.

Carlos Alcántara comentó: “Cuando tú abres tu corazón en el escenario, las cosas fluyen y haces una linda presentación”. Con ello, halagó su desempeño y consideró que ese es el camino que debe seguir en la competencia.

Aldo Miyashiro observó que su actuación logró transmitir el espíritu de Bob Dylan, por lo que lo felicitó por su buena performance.

Finalmente, Ricardo Morán agradeció que Joaquim dejara de lado tocar los instrumentos en vivo, optando por el playback para concentrarse en la imitación vocal, lo que le permitió ofrecer una excelente interpretación.

No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!