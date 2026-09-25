Yo Soy Conciertos 2026: “Ricardo Arjona” buscó convencer al jurado con “Mujeres”

Emanuel vino a cantar como “Ricardo Arjona” con el tema “Mujeres”. El participante buscó interpretar de la mejor forma al cantante guatemalteco para convencer al jurado de que merece permanecer en la competencia. Al término de su presentación, llegaron los comentarios sobre su desempeño.

Carlos Alcántara consideró que, en varios momentos, el participante desafinó durante la canción; sin embargo, más allá de eso, piensa que la imitación es buena y que el personaje puede acompañarlo por bastante tiempo en la competencia.

Aldo Miyashiro señaló que no logró aprovechar algunas oportunidades de la imitación, como la entrega y conexión con el público, un aspecto que Ricardo Arjona disfruta en sus conciertos, y que, de incorporarlo, enriquecería aún más la actuación.

Finalmente, Ricardo Morán indicó que en la segunda mitad del tema debe revisar la afinación y la precisión rítmica, tal como lo trabajó en la entrada de la canción, para así seguir mejorando su imitación.

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