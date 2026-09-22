Yo Soy Conciertos 2026: ¡”Camila Cabello” se lució con su performance en “Bam Bam”!

Valera interpretó a Camila Cabello cantando el tema “Bam Bam”. La participante se lució con una coreografía intensa pero bien practicada y, a su vez, cantó al nivel de la artista original. El jurado estuvo expectante ante su participación y compartió sus observaciones al finalizar.

Carlos Alcántara la felicitó por su nueva actitud en el escenario, ya que tomó en cuenta los comentarios de su anterior presentación y logró pasar de una personalidad “rockera” a una más “popstar”, como lo es Camila Cabello. Además, destacó su nivel de canto mientras bailaba, sin percibir desafinación alguna.

Anahí de Cárdenas resaltó el buen manejo de sus respiraciones, por lo que la animó a entregarse aún más al baile, ya que cuenta con aire de sobra como para no ser tan cautelosa en sus movimientos.

Finalmente, Ricardo Morán consideró que fue una buena presentación, en la que la participante mostró disposición y compromiso total en su actuación.

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