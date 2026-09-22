Yo Soy Conciertos 2026: “Ricky Martin” apostó por una balada con “Fuego Contra Fuego”

Favio Enríquez imitó a “Ricky Martin” con la canción “Fuego Contra Fuego”. El participante tuvo una gran caracterización del personaje y tomó una decisión interesante al escoger el tema para esta noche de conciertos. El jurado fue consciente de ello y compartió algunas observaciones sobre su participación.

Carlos Alcántara reconoció su buena estrategia al elegir “Fuego Contra Fuego”, ya que consideró que con las baladas mostró un mejor desempeño, además de mayor tranquilidad y potencial de imitación. Asimismo, le sugirió aprovechar el recurso de la mirada espontánea y seductora, propia de la particularidad del personaje.

Anahí de Cárdenas comentó que debe enfocarse en mantener el mismo nivel de energía durante todo el show, incluso si la canción es lenta o sentida.

Finalmente, Ricardo Morán señaló que estuvo impreciso en su presentación debido a los nervios, por lo que le recomendó utilizar algún método de calentamiento previo al concierto, para así reducir esa inseguridad de cara al escenario.

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