Yo Soy Conciertos 2026: “Héctor Lavoe” mostró notable crecimiento con “El Periódico De Ayer”

Tomás Matteo vino a cantar como “El Cantante de los Cantantes” Héctor Lavoe, con el tema “El Periódico De Ayer”. Integrando lo anteriormente observado por el jurado, Tomás brindó una interpretación con mucho swing y sabor que lo acercó más al personaje. El jurado reconoció el mérito de su progreso como imitador y le dio sus comentarios.

Carlos Alcántara observó su mejoría al disfrutar del escenario y dejarse llevar por la canción, lo que le dio a su interpretación mayor naturalidad. Le aconsejó estar más atento al público para seguir alimentando su imitación con una relación más cercana con las personas a su alrededor.

Ricardo Morán reconoció su notable crecimiento y recalcó que su timbre y canto se acercaron mucho al del artista original. Además, le sugirió poner en práctica el consejo de Cachín para que los gestos y detalles de su actuación como Héctor Lavoe no se perciban como algo mecánico o esquematizado.

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