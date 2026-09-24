Yo Soy Conciertos 2026: “Christina Aguilera” conmueve al público con una potente interpretación de “Hurt”

La exigencia vocal llegó a su punto máximo cuando Sasha, la “Christina Aguilera” de la temporada, asumió el reto de interpretar “Hurt”, uno de los temas de mayor complejidad vocal dentro del repertorio de la artista.

El impacto emocional de la presentación no pasó desapercibido para los integrantes del jurado. Carlos Alcántara ‘Cachín’ definió la performance con emotivas palabras: “Conmovedora tu presentación. Has matizado y siempre sin perder el personaje o la emoción”.

A su turno, Maricarmen Marín elogió el control vocal mostrado en un tema tan arriesgado: “Estoy sorprendida. Esta canción es peligrosísima. Christina Aguilera administra, contiene y al final explota, y lo has hecho extraordinariamente”.

A estas apreciaciones se sumó Ricardo Morán, quien coincidió en el valor interpretativo de la gala: “Una buena presentación. Sobre todo la primera mitad me ha parecido más conmovedora”.

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