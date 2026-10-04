Yo Soy Conciertos 2026: Conoce a los eliminados de hoy sábado 03 de octubre

La tensión se apoderó del escenario de Yo Soy Conciertos 2026 durante la definitoria gala de eliminación: Piero Tarrillo, imitador de Leo Dan, quien no logró remontar las observaciones sobre su desconexión con el personaje.

Por su parte, Miguel Quito, caracterizador de Sandro, tampoco pudo superar la etapa de riesgo luego de que Ricardo Morán le exigiera mayor erotismo y fuerza escénica.

Finalmente, el imitador de Manuel Medrano cerró la lista de eliminados tras una presentación donde faltaba energía y por las imprecisiones en la afinación.

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