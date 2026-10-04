X Publicidad
Temas
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Yo Soy

Yo Soy Conciertos 2026: Imitador de Cheo Feliciano cautiva al jurado al ritmo de “Amada mía”

Yo Soy
vlevano@latina.pe
vlevano@latina.pe
Compartir
El más entusiasta con la presentación fue Carlos Alcántara: “Esta canción la he bailado, la he escuchado un montón de veces y es maravillosa… Te voy a piropear, pero es para mí el mejor momento que has tenido como Cheo Feliciano porque he escuchado en todo momento a ese Cheo romántico que quería escuchar, te felicito”.
Por su parte, Jely Reátegui valoró los destellos de color en la voz, aunque advirtió cierta prisa en el tempo: “Has incorporado brillo y eso está bien, pero te he notado un poco inseguro, ansioso, corriendo un poquito. En el bolero hay que ligar más y estirar más todo”.
Finalmente, Ricardo Morán le exigió mayor trabajo para pulir detalles: “Estratégicamente cantar un bolero ha sido bien interesante, pero por momentos te olvidas y vuelve a entrar el percutivo de toda la vida… Tienes un timbre más grueso y oscuro que el del original; tienes que matizar más, encontrar los momentos de brillo y delgadez en el timbre”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

Siguiente artículo