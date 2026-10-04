X Publicidad
Temas
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Yo Soy

Yo Soy Conciertos 2026: Imitadores de Jesse & Joy logran hacer “el primer gol de la noche”

Yo Soy
vlevano@latina.pe
vlevano@latina.pe
Compartir
El primero en expresar su fascinación fue Carlos Alcántara, quien resaltó la sincronía de la pareja en el escenario: “Linda presentación, bien compenetrados el guitarrista con la cantante. La cantante empezando acapela, llenando este espacio con tan poco… Yo he estado superconectado con ustedes, maravillosa presentación”.
En esa misma línea, Jely Reátegui elogió la carga emotiva de la actuación: “Una interpretación muy conmovedora, Sandra, el timbre muy afiatado y hermoso. Juanmi, has llevado el ritmo con la misma corporalidad que Jesse. Me he sentido en un concierto de ellos, algo muy íntimo”.
El cierre de las devoluciones estuvo a cargo de Ricardo Morán, quien no dudó en calificar la actuación como el punto más alto de la noche: “Este es el primer gol de la noche (…) al quitar elementos y reducirse a lo más esencial, han logrado rescatar cosas que estaban perdidas… Sandra, has demostrado tu técnica de forma increíble y el timbre ha estado más parecido que nunca”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

Siguiente artículo