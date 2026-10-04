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Yo Soy Conciertos 2026: Ricardo Morán expone fallos de afinación en la imitación de Manuel Medrano

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Yo Soy Conciertos 2026: Ricardo Morán expone fallos de afinación en la imitación de Manuel Medrano
vlevano@latina.pe
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Carlos Alcántara abrió el bloque señalando la frialdad de la puesta en escena: “Creo que has hecho una presentación tipo para videoclip… muy buena, pero me ha faltado un poco más de que emane de ti esa sensualidad”.
En esa misma línea, Jely Reátegui analizó la inhibición corporal del participante y lo instó a romper sus propios esquemas: “El timbre ha mejorado, pero el de Manuel Medrano es más grave y resuena un poco más… Estás actuando esta sensualidad, pero hay que sentirla. Apropiarte de tu propia sensualidad y de tu erotismo es romper con un montón de barreras”.
Por su parte, Ricardo Morán enfatizó en la técnica vocal: “Lo que no me ha gustado tanto es que hemos tenido muchos problemas de afinación, sobre todo en los finales de las frases. Te quedabas alto o bajo y el final del tema estuvo impreciso, no estabas seguro”.

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