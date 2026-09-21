Yo Soy Conciertos 2026: El imitador de Ricardo Arjona sorprendió al público al interpretar “El problema”

Emanuel, imitador de Ricardo Arjona, defendió su permanencia en la ronda de eliminación con el clásico del cantautor guatemalteco, recibiendo un balance de críticas sobre su gesticulación y afinación.

Carlos Alcántara felicitó la postura asumida por el concursante: “Gran presentación. Tienes una especie de soberbia propia del personaje que hace que te salga bien”.

Por su parte, Maricarmen Marín respaldó su soltura pero marcó alertas en el ritmo y afinación: “Todo ha sido más natural, te cae muy bien este cambio. Sin embargo, en la técnica nos hemos ido de tiempo y notas; la gestualidad debe ir de la mano con los tiempos y la afinación”.

En esa misma línea, Ricardo Morán remató sus correcciones: “Así como trabajas en la gestualidad, debes trabajar en los tiempos y en la afinación”.

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