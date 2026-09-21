Yo Soy, Conciertos”: Imitador de Miki González trajo el rock peruano con el clásico “Dímelo, dímelo”

Juan Paredes, imitador de Miki González, buscó sorprender la noche en Yo Soy con un clásico del rock nacional, generando diversas opiniones sobre la soltura y matices del personaje.

Cachín Alcántara abrió las observaciones destacando la recuperación de su propuesta inicial: “Regresó ese Miki que vi en el casting, te felicito. El timbre volvió y vas por buen camino”.

Asimismo, Maricarmen Marín enfatizó el estilo particular de vocalización del artista original: “Miki interpreta más la canción, es una interpretación más conversada que cantada; eso hay que identificarlo mejor”.

Por último, Ricardo Morán brindó pautas para evitar caer en la caricaturización: “Por momentos te he sentido más natural. Tienes que relajarte y hacer un poquito menos, no tan estereotipado”.

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