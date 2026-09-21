“Yo Soy, Conciertos”: El imitador del “Zambo” Cavero le pone sabor al escenario con “Peruanita bonita”

Tony Ward subió al escenario para interpretar el emblemático tema criollo “Peruanita bonita”, el cual hizo vibrar al público con mucho ritmo y sabor. Carlos Alcántara destacó la esencia y la entrega del participante en el escenario: “Tal cual como lo hubiera cantado el original, con ese sabor, con esa cadencia”.

Por su parte, Maricarmen Marín advirtió sobre la importancia de cuidar la gesticulación durante el número: “Hay que matizar para que no se vayan los gestos, tener un buen balance para que no se vea como parodia”.

Finalmente, Ricardo Morán valoró la soltura demostrada frente al público: “Hoy día estoy contento, siento que saliste a entretener, a disfrutar tú; te invitaría a jugar más todavía”.

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